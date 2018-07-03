THY - İmaj
0553 313 94 23

Folik asit ne işe yarar?

Yeşil yapraklarda bolca bulunan folik asit B grubunun bir vitaminidir. Kırmızı kan hücresi, deri hücresi gibi yeni hücrelerin üretimi için gereklidir.

03 Temmuz 2018 Salı 09:35
Folik asit ne işe yarar?

Günlük olarak 400-600 miligram arası tüketilmesi önerilmektedir. Yararları bakımından folik asit göz ardı edilmemesi gereken bir vitamindir ve folik asit içeren gıdalar eksik edilmemelidir. Folik asitin vücuttaki görevleri aşağıdaki gibidir.

DNA sentezinde rol oynar.

Moleküller arası geçişte büyük rol oynar.

Purin ve pirimidin sentezlerinde kulanılır.

Hücre yenilenmesi için oldukça önemli bir yere sahip olan folik asitin bulunduğu gıdalar ise aşağıdaki gibidir.

MERCİMEK:

Folik asit yoğunluğu bakımından oldukça zengin olan mercimek özellikle doğum öncesi sıklıkla tüketilmelidir. Bir tabak mercimekte günlük folik asitin yarısı bulunmaktadır ve aynı zamanda demir, lif ve kompleks karbonhidrat bakımından oldukça zengindir.

KUŞKONMAZ:

Ülkemizde pek bulunamamasına rağmen folik asit bakımından yüksek gıdalar bakımından en üst seviyelerdedir. Yine bir tabak başına 80 gram folik asit içermektedir.

BARBUNYA:

Salataların ve daha bir çok yemeğin vazgeçilmezi olan barbunyanın yarım kasesinde 115 mcg folik asit vardır. Ayrıca barbunyayı gaz sorunu olanların dikkatli tüketmesi gerekmektedir.

BROKOLİ:

4-5 adet haşlaşmış brokolide günlük folik asit ihtiyacının çeyreğini karşılar. Mineral bakımından da oldukça zengin olan brokoli aynı zamanda beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir.

DOMATES SUYU:

Sabahları kalkıldığında içilecek olan bir bardak domates suyu folik asit ihtiyacının çeyreğini karşılamaya yetmektedir. Aynı şekilde domates çorbası da folik asit bakımdan zengindir.

YUMURTA:

1 adet yumurtada 25 mcg folik asit bulunmaktadır. Folik asit için yumurta tüketenlerin ise kolestrol için dikkatli olmaları gerekmektedir. Kolesterolü de oldukça fazla olan yumurta kolestrolünü dengede tutmak isteyenler için iyi bir tercih olmayabilir.

Folik asitin aşırı tüketimi nadir olarak görülmektedir. Nadir olarak görülen aşırı tüketim anında ise B12 vitamini eksikliği tetiklenir. Bunun önüne geçmek için folik asit testi yaptırabilir ve günlük tüketmeniz gereken miktarı öğrenebilirisiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:35
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. Folik Asit
  4. folik asitten zengin besinler
  5. hamilelikte folik asit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser hastaları üzerinden vurgun yapan çete çökertildi!
    1. Kanser hastaları üzerinden vurgun..
    2. Kripto para Bitcoin'in kurucusundan..
    3. İHL öğrencileri burslu kalacak
    4. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz..
    5. Kuran'ı Kerim davasında flaş karar!
    6. Kalp krizi kesinleşti
    7. Petrol için 4 ile izin çıktı
    8. AK Parti'den 'Alaattin Çakıcı'..
    9. Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a mektup:..
    10. İstanbul lise taban puanları 2018..
    11. Fenerbahçe'den 3 Temmuz kumpasıyla..
    12. TBMM'de özel düzenleme! Deniz Baykal...
    13. Kilo vermek için kahvaltıda neler..
    14. Bursa'da silah tacirlerine şafak vakti..
    15. AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
    16. Maganda kurşunu genç mühendisi..
    17. Adana'da çöp kutusunun kapağını..
    18. Enflasyon açıklanınca dolar hareketlendi
    19. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    20. Beyaz ekmek zararlı mıdır?
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    Minik Leyla'nın dedesi konuştu!