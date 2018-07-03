Folik asit ne işe yarar?

Günlük olarak 400-600 miligram arası tüketilmesi önerilmektedir. Yararları bakımından folik asit göz ardı edilmemesi gereken bir vitamindir ve folik asit içeren gıdalar eksik edilmemelidir. Folik asitin vücuttaki görevleri aşağıdaki gibidir.

DNA sentezinde rol oynar.

Moleküller arası geçişte büyük rol oynar.

Purin ve pirimidin sentezlerinde kulanılır.

Hücre yenilenmesi için oldukça önemli bir yere sahip olan folik asitin bulunduğu gıdalar ise aşağıdaki gibidir.

MERCİMEK:

Folik asit yoğunluğu bakımından oldukça zengin olan mercimek özellikle doğum öncesi sıklıkla tüketilmelidir. Bir tabak mercimekte günlük folik asitin yarısı bulunmaktadır ve aynı zamanda demir, lif ve kompleks karbonhidrat bakımından oldukça zengindir.

KUŞKONMAZ:

Ülkemizde pek bulunamamasına rağmen folik asit bakımından yüksek gıdalar bakımından en üst seviyelerdedir. Yine bir tabak başına 80 gram folik asit içermektedir.

BARBUNYA:

Salataların ve daha bir çok yemeğin vazgeçilmezi olan barbunyanın yarım kasesinde 115 mcg folik asit vardır. Ayrıca barbunyayı gaz sorunu olanların dikkatli tüketmesi gerekmektedir.

BROKOLİ:

4-5 adet haşlaşmış brokolide günlük folik asit ihtiyacının çeyreğini karşılar. Mineral bakımından da oldukça zengin olan brokoli aynı zamanda beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir.

DOMATES SUYU:

Sabahları kalkıldığında içilecek olan bir bardak domates suyu folik asit ihtiyacının çeyreğini karşılamaya yetmektedir. Aynı şekilde domates çorbası da folik asit bakımdan zengindir.

YUMURTA:

1 adet yumurtada 25 mcg folik asit bulunmaktadır. Folik asit için yumurta tüketenlerin ise kolestrol için dikkatli olmaları gerekmektedir. Kolesterolü de oldukça fazla olan yumurta kolestrolünü dengede tutmak isteyenler için iyi bir tercih olmayabilir.

Folik asitin aşırı tüketimi nadir olarak görülmektedir. Nadir olarak görülen aşırı tüketim anında ise B12 vitamini eksikliği tetiklenir. Bunun önüne geçmek için folik asit testi yaptırabilir ve günlük tüketmeniz gereken miktarı öğrenebilirisiniz.

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