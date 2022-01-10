Folik asit hangi besinlerde var? Folik asit nedir?

Folat eksikliği anemisi, yeterince folat alınmadığında ortaya çıkan bir anemi türüdür. Folat eksikliği anemisi en çok hamilelik sırasında görülür. Folat eksikliği anemisinin diğer nedenleri arasında aşırı alkol tüketimi, anksiyete veya artriti tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar bulunur.

Folik asit hangi besinlerde var?

Kuru Fasulye.

Kuşkonmaz.

Yeşil yapraklı sebzeler.

Brüksel lahanası

Kişilerde çeşitli nedenlere bağlı olarak folik asit eksikliği geliştiğinde birçok belirti ve bulgu ortaya çıkabilir.

Folik asit düşüklüğü belirtileri

Uyuşukluk.

İshal.

Büyümede yavaşlama.

Kaslarda güçsüzlük.

Saçlarda beyazlama.

Folik asit nedir, ne için kullanılır?

Folik asit ne işe yarar?

Folik asit vücutta kan yapımı, yeni hücre oluşumu, DNA sentezi gibi önemli biyolojik süreçlerde rol oynar. Folik asitin damar sertliğini azaltarak kalp krizi, bunama ve felç gibi birçok kötü hastalığın oluşmasını da engellediği bilinmektedir.