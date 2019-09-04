Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5.

Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve T.Erol Fight Aliağa sporcusu Kaan Yüksel, Aydın’da düzenlenen İllerarası Kuşadası Zafer Kupası Karate Turnuvası’ndan madalya ile döndü.



Türkiye Karate Federasyonun faaliyet programında yer alan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin 31 Ağustos tarihinde Aydın Uğur İnan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirdiği İllerarası Kuşadası Zafer Kupası Karate Turnuvası sona erdi. Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve T.Erol Fight Aliağa sporcusu Kaan Yüksel 2009 bay + 45 kilo 1. altın madalya, 2009 bay ferdi kata 2. gümüş madalya, 2008 – 2009 bay takım kata 2. gümüş madalya aldı. Turnuvada hakem olarak görev alan minik sporcunun antrenörü Kudret Yüksel ‘‘Manevi değeri yüksek turnuvada başarı gösteren sporcumuz Kaan Yüksel’e teşekkür ederiz" dedi.

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