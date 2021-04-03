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Yaşam Flütle korona bulaşır mı?
Yaşam

Flütle korona bulaşır mı?

Korona nasıl bulaşıyor? Koronavirüs salgınında vakalar hızla artıyor. Yüz yüze eğitimin başlaması sebebiyle aynı sınıfta yer alan bazı çocuklar ve çocukların ailelerinde koronavirüs görüldüğü ileri sürülüyor. Özellikle okullarda ortak kullanılan eşyaların bulaşın artmasına sebep olduğu ifade ediliyor. Peki, aynı flütü kullanan çocuklara korona olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 10:49:00 -
Flütle korona bulaşır mı?

2 Nisan'da 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı. Dün 179 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Artan vakaların sebebi olarak bazı uzmanlar, okulların açılmasını gösteriyor. Peki, okulda koronadan nasıl korunulur? Flütten korona bulaşıyor mu?

Flütle korona bulaşır mı?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, salgında rakamların artmasının sebeplerini açıkladı. Birinci, “Artışın etkenlerinden birisi de okulların açılması. Çocuklar yayılımda çok önemli bir faktör. Karadeniz Bölgesi’nde bir şehrimizde 5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi koronavirüs oluyor. Bir çocuk masumca ‘ben flütü silmiştim’ diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor” dedi.

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