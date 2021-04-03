2 Nisan'da 42 bin 308 kişinin testi pozitif çıktı. Dün 179 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Artan vakaların sebebi olarak bazı uzmanlar, okulların açılmasını gösteriyor. Peki, okulda koronadan nasıl korunulur? Flütten korona bulaşıyor mu?

Flütle korona bulaşır mı?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, salgında rakamların artmasının sebeplerini açıkladı. Birinci, “Artışın etkenlerinden birisi de okulların açılması. Çocuklar yayılımda çok önemli bir faktör. Karadeniz Bölgesi’nde bir şehrimizde 5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi koronavirüs oluyor. Bir çocuk masumca ‘ben flütü silmiştim’ diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor” dedi.