Floyd davasının hakimi dava hakkında konuşulmamasını istedi

MINNEAPOLIS (AA) - ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un davasına bakan Hennepin Bölge Hakimi Peter Cahill, dava hakkında konuşulmaması uyarısında bulundu.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olan eski polis memuru Derek Chauvin hakim karşısına çıktı.

Minnesota eyaletine bağlı Hennepin Bölge Hakimi Cahill, Floyd davasının ikinci ön duruşmasında, kamu görevlileri, avukatlar ve aile üyelerinin dava hakkında konuşmayı sürdürmesi durumunda duruşma yerini değiştirebileceğini söyledi.

Cahill, avukatların medyaya konuşmasını yasaklayan bir emri henüz çıkarmadığını ancak basın açıklamalarına devam edilmesi halinde bunu yapma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Talep edilmesi durumunda davanın başka bir mahkemeye nakline onay vereceğini belirten Cahill, mahkemenin "doğruluk, kanıt ve suçluluk veya masumiyet" konularında yorum duymaktan mutlu olmayacağını vurguladı.

Başsavcı Yardımcısı Matthew Frank'tan kamu görevlilerinin konuşmaması konusunda nüfuzunu kullanmasını isteyen Cahill, halka açık konuşma yapılmasına devam edilmesi halinde davanın Hennepin dışında bir mahkemeye taşımak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Cahill, ayrıca savunma avukatları ile Floyd ailesinin de basından uzak durmasını istedi.

Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin (44), ilk kez 8 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştı.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.



