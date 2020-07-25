  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Florida, Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:21:02 -
Florida, Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı

NEW YORK (AA) - ABD'de Florida, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında New York'u geride bırakarak, California'dan sonra ülkede en fazla vaka görülen ikinci eyalet oldu.

Florida sağlık yetkilileri, eyaletteki vaka sayılarının 414 bini geçtiğini duyurdu.

New York Valisi Andrew Cuomo ise eyaletteki vaka sayısını 411 bin 200 olarak açıkladı.

Florida, 414 bini geçen vaka sayısıyla uzun bir süre salgının merkezi olan New York'u geride bıraktı.

California Sağlık Departmanı'nın verilerine göre ise 40 milyon nüfuslu eyalet, 435 bin vakayla şu an ülkede en fazla vaka görülen eyalet konumunda bulunuyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise ABD'de 4 milyon 278 binden fazla kişi salgından etkilendi, 148 bin 967 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı