FLO'dan Mardin'e yeni mağaza

İSTANBUL (AA) - FLO, Mardin'deki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, mağaza ağını her yıl daha da büyüten firma, ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ve dünya trendlerine uygun ürünlerini Mardin'de 1.100 metrekarelik yeni mağazasında bölge halkının beğenisine sundu.

Firma, Mardian Mall AVM'de açtığı mağaza ile yurt içindeki mağaza sayısını 348'e çıkardı.

FLO, güncel moda ve geniş ürün yelpazesini ulaşılabilir fiyatlar ile sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarının yanı sıra Türkiye'nin en büyük online ayakkabı alışveriş sitesi www.flo.com.tr ile de hizmet veren FLO, yurt dışında da mağaza sayısını artırarak global marka olma yolunda hızla mesafe katediyor.