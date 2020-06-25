FLO, Kovid-19'a karşı "hijyen manifestosunu" yayınladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye ve yakın coğrafyada 600’ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO, kontrollü sosyal yaşama geçilen süreç kapsamında, çalışanlarını ve müşterilerini korumak için mağazalarında aldığı tüm önlemleri derlediği manifestoyu yayınladı.



FLO’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ayakkabı sektörünün önemli markalarından olan şirketin, kontrollü sosyal yaşam sürecinin başlamasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği tüm hijyen önlemlerini alarak 1 Haziran itibarıyla tüm mağazalarında hizmet vermeye başladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlük hayatın ve iş yapış şekillerinin değiştiği bu sürece adapte olmak için çalışan FLO, mağazalarında yeni bir dönem başlattı. Hijyenik bir ortamda güvenli bir alışveriş deneyimi yaşatmak için aldığı önlemleri iş süreçlerine entegre eden şirket, aldığı önlemleri derlediği hijyen manifestosunu da yayınladı.





- FLO çalışanları için alınan önlemler





Açıklamaya göre, FLO, mağazalarında hizmet veren personelinin sağlığını korumak için aldığı önlemler kapsamında, tüm FLO personeli, kendi ve müşteri sağlığını koruyabilmek adına maske kullanıyor, FLO çalışanlarının günde üç defa ateş ölçümleri yapılarak kayıt altına alınıyor.

Ateşi yüksek ve hastalık ile ilgili bulgulara rastlanan personel mağazalarda çalışmıyor, Tüm hijyen kurallarını eksiksiz uygulayabilmeleri için temel eğitim verilen yönetici ve personeller, müşterilerden gelecek virüs ile ilgili soruları da aldıkları eğitim kapsamında yanıtlayabiliyor, FLO mağazalarında "Kovid-19 Acil Eylem Planı" dahil tüm İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarına uygun şekilde çalışma yürütülüyor.





- FLO mağazalarında alınan önlemler







FLO mağazalarında alınan tedbirler kapsamında ise mağazalar her gün etkin dezenfekte madde kullanılarak temizleniyor. Müşteriler giriş noktalarında ellerini dezenfekte etmeleri için yönlendiriliyor. Mağaza içerisinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla 10 metrekareye 1 kişi denk düşecek şekilde müşteri kabul ediliyor.

Mağaza girişlerine, vitrinlere, reyonlara, ödeme noktalarına, asansörlere ve yürüyen merdivenlere bilgilendirici afişler ve broşürler asılırken, anonslar ve videolarla da görsel ve işitsel olarak bu uyarılar destekleniyor. Teması en aza indirmek amacıyla temassız ödeme imkanı sunuluyor ve ödeme işlemi sonrası pos cihazları dezenfekte ediliyor.







- Müşterilerin sağlığını korumak için alınan önlemler





Açıklamaya göre, müşterilerin sağlığını koruma için alınan önlemler kapsamında da cadde mağazalarının girişinde ateş ölçümü gerçekleştirilirken, ateşi belirlenen kriterlerin üzerinde olan müşteriler şimdilik mağazalara kabul edilmiyor.

Müşteriler, resmi mercilerin belirlediği yaş ve süre aralıklarına göre mağazalara kabul ediliyor. Mağazada bulunan tüm müşteriler maske kullanmaları için uyarılırken, mağazadaki müşterilerin sosyal mesafeyi koruyabilmesi adına asansör, yeni kullanım koşulları belirlenen yürüyen merdiven ve kasa sırası gibi alanlardaki bekleme noktaları zemin stickerları ile belirleniyor ve bu kurala uyulması için müşteriler yönlendiriliyor.

Müşterilerin ayakkabıları güvenle deneyebilmesi için tek kullanımlık deneme çorapları bulunduruluyor ve ayakkabılar her deneme sonrası süper biyosid spreyle dezenfekte ediliyor. Ayrıca tekstil ürünlerinde müşteri sağlığı ve ürün hijyeni açısından bir süreliğine deneme yapılamıyor, mağazalarda bulunan deneme kabinleri bu süreçte kapalı tutuluyor.