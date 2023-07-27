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Sosyal Medya Flipboard ateistlerin Birgün’üne döndü
Sosyal Medya

Flipboard ateistlerin Birgün’üne döndü

Yeniakit Publisher
2023-07-27 13:57:00 - 2023-07-27 13:57:59
Flipboard ateistlerin Birgün’üne döndü

Medya dünyasına, İlk ve Tek Sosyal Dergi anonsu ile katılan Flipboard, Birgün gazetesinin hoparlörü haline geldi..

İlk yayın günlerinde, değişik mecralardan dikkat çeken haberleri, pdf formatında abonelerine sunan Filpeborad, son günlerde, seçtiği haberlerin yarıya yakınının Birgün gazetesinden olması abonelerinin de tepkisine sebep oldu.

Türkiye genelinde tüm medya organları arasında yüzde 1'lik bir okunma oranı bile olmayan ateist yazarların konumlandığı Birgün gazetesine Flipeboard'ın bu yakın ilgisi, arka planda Batı destekli fonlama mı var, sorusuna yol açtı.

 

Flipboard Nedir, Ne İşe Yarar?

 Flipboard, telefonlarda olan bir uygulamadır ve bu uygulamada sosyal medyada içerik olarak üretilmiş olan tüm bilgiler derlenir ve bir dergi formatında kişilere sunulur. Telefonlara Flipboard uygulamasını indirerek sosyal medyadaki içeriklerin derlenmiş şekilde okunması ve incelenmesi mümkündür. Flipboard uygulaması Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook, LinkedLn ya da Youtube gibi uygulamalar ile bağlanarak kullanılabilen bir uygulamadır.


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