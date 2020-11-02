Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında deşifre ediyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Avukat Serhat Pak’ın desteğiyle hazırlanan ve FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin yayınlarıyla dikkat çeken ‘Ülke Gündemi’ programında yine çok önemli bir konu gündeme getiriliyor.
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