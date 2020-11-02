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Gündem Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında deşifre ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 21:01:00 -
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Avukat Serhat Pak’ın desteğiyle hazırlanan ve FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına ilişkin yayınlarıyla dikkat çeken ‘Ülke Gündemi’ programında yine çok önemli bir konu gündeme getiriliyor. 

Canlı yayınlarımızı Yeni Akit YouTube kanalımızdan takip edin

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 



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