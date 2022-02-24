Flaş sözler! "Ukrayna'ya şükürler olsun"

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere sonuçlandı. Ajax'ın gollerini 18'de Dusan Tadic ve 29'da Sebastien Haller atarken Benfica'nın gollerini ise 26'da Sebastien Haller kendi kalesine ve 72'de Roman Yaremchuk kaydetti.

Yaremchuk'tan Rusya'ya savaş tepkisi

Portekiz ekibinin 2. golünü atan Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk, Rusya'nın ülkesi Ukrayna'ya karşı açtığı savaşa tepki gösterdi.

Bu sezon Benfica formasıyla 31 maçta 7 gol atıp 6 asist yapan 26 yaşındaki golcü, yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 72. dakikasında takımına beraberliği getiren Ukraynalı golcü, attığı golden sonra sevinmek yerine savaş karşıtı bir tepki verdi.

Roman Yaremchuk, golünü attıktan sonra formasını çıkardı ve Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişörtle kameralara karşı görüntü verdi.

Yıldız futbolcu, takım arkdaşları tarafından destek görürken Benficalı taraftarlar da oyuncularını alkışlayarak destek verdi.

"Ukrayna'ya şükürler olsun"

25 yaşındaki Ukraynalı forvet maçın hemen ardından Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yaremchuk yaptığı paylaşımda; "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanıdır."

"Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna'ya şükürler olsun." şeklinde konuştu.