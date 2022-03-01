Flaş Rusya tepkisi! İstifa ettiğini duyurdu
Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Markus Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıya tepki olarak görevinden istifa etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının spor dünyasındaki etkileri devam ediyor.
Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Markus Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıya tepki olarak görevinden istifa etti.
Bild'e konuşan Gisdol, "Savaştan sorumlu olan bir ülkede görevimi sürdüremem. Benim değerlerimi uymuyor. Görevimi bıraktım" dedi.