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Spor Flaş Rusya tepkisi! İstifa ettiğini duyurdu
Spor

Flaş Rusya tepkisi! İstifa ettiğini duyurdu

Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Markus Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıya tepki olarak görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 14:48:00 -
Flaş Rusya tepkisi! İstifa ettiğini duyurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının spor dünyasındaki etkileri devam ediyor.

Lokomotiv Moskova'nın teknik direktörü Markus Gisdol, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıya tepki olarak görevinden istifa etti.

Bild'e konuşan Gisdol, "Savaştan sorumlu olan bir ülkede görevimi sürdüremem. Benim değerlerimi uymuyor. Görevimi bıraktım" dedi.

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