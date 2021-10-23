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Dünya Flaş karar! Tüm F-16'larını emekli ediyorlar
Dünya

Flaş karar! Tüm F-16'larını emekli ediyorlar

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, yıl sonu itibariyle ellerinde F-16 savaş uçaklarının tamamını emekli edeceğini açıkladı. Şuana kadar 31 tane F-35A alan Norveç, 3 yıl içinde sayıyı 52'ye çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 13:20:00 -
Flaş karar! Tüm F-16'larını emekli ediyorlar

Norveç, F-104’lerin yerine 1975 yılında Belçika, Hollanda ve Danimarka ile birlikte F-16 siparişi vermişti. İlk imal edilen uçak 1979'da uçmuştu. Norveç, 74 adet F-16'nın ilk modelleri olan A ve çift kişilik B serisinden teslim almıştı.

52 F-35 sipariş ettiler

Uçaklardan 56 adeti, MLU olarak adlandırılan program ile gövde ömürleri uzatılmış ve sonrasında aviyonik sistemleri de modernize edilmişti. Halen bu uçaklar F-16AM/BM olarak adlandırılıyor.

F-35 programına dahil olan Norveç, F-16'ların yerine 52 adetlik uçak siparişi vermişti. Halen operasyonel 31 adet F-35A'sı bulunan Norveç Hava Kuvvetleri'nin, kalan uçakları 2024 yılına kadar teslim edilmesi planlanıyor. Ancak salgın nedeniyle bu teslimat sürecinin uzaması da beklentiler arasında. Halen Norveç'in 10 adet F-35 uçağı ABD'de Luke Hava Üssü'nde eğitim amaçlı kullanılıyor.

F-16'ların talibi Romanya

Halen Norveç ile görüşmelerini sürdüren Romanya, F-16AM/BM'leri satın almak istiyor. İki ülke bu konuda görüşmelerini devam ettiriyor.

Romanya 2016 ve 2020 yılları arasında Portekiz Hava Kuvvetleri'nden 14 adet F-16A, 3 adet de çift kişilik F-16B uçağı almıştı. F-16'lar MİG-21'lerin yerini almıştı. Romanya, mevcut F-16 yapısını Norveç'ten alınacak uçaklarla geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Tolgaozbek.com

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