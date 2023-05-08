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Siyaset Flaş karar! Oylarını kime vereceklerini açıkladılar
Siyaset

Flaş karar! Oylarını kime vereceklerini açıkladılar

Yeniakit Publisher
2023-05-08 10:37:00 - 2023-05-08 10:38:06
Flaş karar! Oylarını kime vereceklerini açıkladılar

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu, oylarını kime vereceklerini duyurdu.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, 14 Mayıs'ta federasyon ve fırıncılar olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini belirterek "Milletvekili seçimlerinde MHP'ye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz" dedi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu yönetimi, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Federasyon yönetimi adına, Genel Başkan Murat Kavuncu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bu seçimde oylarımızı ülkemizin, milletimizin, devletimizin istiklal ve istikbali için, Allah İçin, Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim için, Ezanı Muhammedi için, Türk bayrağı, Türk sancağı için ve kahraman şehitlerimiz için vereceğiz. Bu yönd, ekmek sektöründe faaliyet gösteren, bünyemizdeki fırıncılarımız, tarım sektöründe faaliyet gösteren esnaflarımız, federasyonumuz bünyesindeki sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve sektörümüz temsil eden Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile teferruatlı bir istişare yaptık ve milletvekilliği seçimlerinde oylarımızı MHP'ye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi kararlaştırdık. Belirtmek isteriz ki; saydığımız tüm kutsal değerlerimizi muhafaza edip, yarınki nesillere taşımak, ülkemizin birlik, beraberlik ve dirliğini korumak adına, Cumhur İttifakı'na desteğimiz açık, net ve sınırsızdır"

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