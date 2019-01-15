Flaş karar! Alman devi millileştirilecek!

Alman hükümeti, otoyalları kullanan kamyonlardan geçiş ücretleri toplayan Toll Collect şirketini kalıcı olarak millileştirme kararı aldı. Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Toll Collect'i kalıcı olarak millileştirmenin özel sektörden yeni bir operatör bulmaktan daha ucuz olacağını hesapladıklarını belirtti.

Sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona ermişti

Yüzde 45 hissesi Daimler'e, yüzde 45 hissesi Deutsche Telekom'a ve yüzde 10'u Vinci'ye ait olan Toll Collect'in Alman hükümeti ile sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona ermişti. Uydu tabanlı kamyon geçiş ücreti toplama sisteminin dünyadaki ilk uygulayıcısı olan Toll Collect için hükümet yeni bir işletmeci bulmak üzere ihale açmıştı.

İhale süreci iptal edildi

Ancak Scheuer, ihale sürecinin iptal edildiğini ve teklif verenleri bilgilendirdiğini ifade ederken, "Son birkaç aydır yapılan çalışmalar kamunun geçiş ücreti toplama sistemini başarı ile uygulamaya devam edebilecek kabiliyette olduğunu gösterdi. Sistem mükemmel şekilde çalışıyor" diye konuştu.