Flaş iddiaya bomba açıklamayı yaptı! Jesus çok net konuştu...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile karşılaşan ve iyi bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. "Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlanıyorum." diyen Jesus, sözlerine açıklık getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşmişti. Posta'ya göre; ilk maçı İspanya'da oynayan sarı - lacivertliler, birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından gündeme oturmuştu.

Portekizli çalıştırıcı, Brezilya basınına yaptığı açıklamada "Türkiye çok soğuk. Uyum sağlamakta zorlanıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri, ayrılık olarak algılanan Jorge Jesus'tan konuya dair yeni bir açıklama geldi.

Ayrılık yorumlarından rahatsız olduğunu söyleyen Jesus, "Tek düşüncem Fenerbahçe. Benim gündemimde ayrılık yok. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Sevilla maçı var." dedi.

Jorge Jesus, İspanya dönüşü Sevilla maçında yapılan hataları masaya yatırdıklarını belirterek, "2-0'ın altından nasıl kalkar ve turu geçeriz hesapları yapıyoruz. İlk maçın ilk 45 dakikasındaki gibi oynarsak tur için umudumuz olur. Avrupa elbette önemli bir kulvar ancak asıl hedefimiz ligde şampiyonluğa ulaşmak. Bunun için önümüzde çok maç var. Galatasaray ile puan farkı çok gibi görünse de kapanmayacak gibi değil. Rakibimiz gibi biz de bir seri yakalarsak, zirveye çıkarız." sözlerini sarf etti.

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