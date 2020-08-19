Flaş iddialar: Sevindirici boyutta! İşte Türkiye'nin bulduğu doğal gaz yatakları

Türkiye'nin bir süredir yürüttüğü, düşman çatlatan sondaj faaliyetleri ile ilgili heyecanlandıran iddialar geldi.

Konuyla ilgili Bloomberg News, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervine rastladığını ileri sürmüştü. Bu iddiayı köşesinde ele alan Gazeteci Yazar Muharrem Sarıkaya, Ankara'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerini kaynak gösterdiği yazısında, doğal gaz yatağının Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ile Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de olduğunu belirtti.

Sarıkaya, yazısının devamında, konuyla ilgili uzmanların aktardığına göre Türkiye'nin 15 Temmuz tarihinden beri Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti.

Verilen bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğal gaza rastlandığını iddia eden Sarıkaya, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandığını öne sürdü.

"Türkiye bizi şaşırtmış olabilir"

Bloomberg News'in Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz rezervine rastlandığını iddia ettiğini belirten Sarıkaya Euronews'in ise bunu Akdeniz olarak gösterdiğini, bu iddiasına gerekçe olarak ise Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı "'Gaz kaynağının Akdeniz değil, Karadeniz'de bulunduğu iddiasının stratejik ve hedef şaşırtma amaçlı olabileceğini" verisine dayandırdığını ifade etti.

Sarıkaya, ancak Ankara'daki TPAO yetkilileri ile dün yaptığı konuşmada aktarılan bilginin doğal gaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğu yönünde olduğunu yazdı.

"Bulunan doğal gaz sevindirici boyutta"

Türkiye'nin çok uzun senelerdir Karadeniz'de hidrokarbon yatakları arayışını devam ettirdiğini, bir süre önce de Trabzon limanında bulunan Fatih-1 sondaj gemisi Tuna-1 sahasına hareket ederek sondaja başladığını kaydeden Gazeteci Yazar, yetkililerin, bulunan doğal gazın sevindirici boyutta olduğunu da kayda geçirdiğini iddialarına ekledi.