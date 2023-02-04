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Aktüel Flaş iddia: Süveyş Kanalı satılacak kararı! Süveyş Kanalı'nın işletmesi yabancılara satıldı mı? Mısır açıkladı!
Aktüel

Flaş iddia: Süveyş Kanalı satılacak kararı! Süveyş Kanalı'nın işletmesi yabancılara satıldı mı? Mısır açıkladı!

Sosyal medya üzerinden Süveyş Kanalı'nın işletmesinin İngiltere merkezli bir konsorsiyuma 99 yıllığına devredildiğine ilişkin çıkan açıklamalar gündem olmuştu. Konuyla ilgili Süveyş Kanalı İdaresi Genel Müdürü Üsame Rebia iddialara cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 23:45:00 - 2023-02-04 23:54:21
Flaş iddia: Süveyş Kanalı satılacak kararı! Süveyş Kanalı'nın işletmesi yabancılara satıldı mı? Mısır açıkladı!

Süveyş Kanalı İdaresi Genel Müdürü Üsame Rebia, Mısır'da MBC televizyon kanalına telefonla bağlanarak, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialara cevap verdi.

Rebia, Süveyş Kanalı'nın işletme hakkının yabancı bir şirkete 99 yıllığına verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

'ANLAŞMA METNİ SAHTE'

Sosyal medyada dolaşan anlaşma metninin tamamen sahte olduğunu vurgulayan Rebia, Süveyş Kanalı yönetiminin Mısır'ın egemenliğinde olduğunu belirterek, kanalın yönetimi konusunda herhangi bir teknik eksiğin olmadığını, personelin yeterli olduğunu kaydetti.

Süveyş Kanalı'nın Mısır dışında birileri tarafından işletilmesinin hiçbir şekilde düşünülmediğini ve bunun mümkün olmadığını belirten Rebia, kanalın 2022'de 8 milyar dolar, bir önceki yıl da 6 milyar 300 milyon dolar gelir getirdiğini iletti.

Öte yandan Süveyş Kanalı İdaresi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, gerçekle ilgisi olmayan yayınları yapan sayfa ve kişilerle ilgili hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Twitter'da yapılan bir paylaşımda, Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın işletme haklarının yabancı bir şirkete 99 yıllığına devredildiğine ilişkin 94 sayfalık, altında ülkenin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Başbakan Mustafa Medbuli'nin imzalarının olduğu bir belge yayınlandı. mynet'in aktardığı haberde: Belgeyi paylaşanlar arasında Mısır asıllı ABD'de yaşayan akademisyen ve işadamı Mahmud Vehbe de vardı. Belge, daha önce Edy Cohen adlı İsrailli bir gazeteci tarafından da paylaşılmıştı.

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