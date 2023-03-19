Flaş iddia! Putin suç kararına meydan okudu Mariupol bölgesini ziyaret etti: Nedeni belli oldu

The Guardian'ın haberine göre Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından bir meydan okuma gösterisi olarak Ukrayna'nın işgal altındaki liman kenti Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi

Rus devlet medyası Pazar günü yayınladığı görüntülerde Devlet Başkanı'nı, geçen yıl başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus işgali altındaki topraklara yaptığı ilk seyahati gösteriyor.

Putin helikopterle Mariupol'a geldi

Tass haber ajansı Putin'in Cumartesi günü helikopterle Mariupol'a uçtuğunu ve zaman zaman kendi arabasını kullanarak şehirde tur attığını bildirdi. Çeşitli yerleri ziyaret eden ve bölge sakinleriyle konuşan Putin'e kentteki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin bir rapor sunuldu.

Savaşın en kanlı çatışmalarından biri yaşandı

Mariupol geçen yıl Mayıs ayında savaşın en kanlı çatışmalarından birinin ardından düştü. Bu, başkent Kiev'i ele geçiremeyen ve bunun yerine güneydoğu hedeflerine odaklanan Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında kazandığı ilk büyük zafer oldu.

Liman kenti, Rus güçlerinin Ukrayna güçlerinin kentteki son dayanağı olan Azovstal çelik fabrikasını imha ettiği uzun bir kuşatmanın ardından ele geçirildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini erken saatlerde bombalamasının savaş suçu olduğunu söyledi.

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Kırım'a da gitti

Cumartesi günü Putin, Rusya'nın yarımadayı Ukrayna'dan ilhak etmesinin dokuzuncu yıldönümünü kutlamak üzere Mariupol'un güney batısına kısa bir mesafede bulunan Kırım'a gitti. Rus devlet televizyonu Putin'in Moskova tarafından atanan yerel vali Mikhail Razvozhayev eşliğinde Karadeniz liman kenti Sivastopol'u ziyaret ettiğini gösterdi.

Kiev, çatışmaların başladığı Şubat 2022'den bu yana 16 binden fazla Ukraynalı çocuğun Rusya'ya sınır dışı edildiğini ve birçoğunun kurumlara ve koruyucu ailelere yerleştirildiğini açıkladı. UCM savcısı Karim Khan AFP'ye yaptığı açıklamada Putin'in artık mahkemenin 120'den fazla üye ülkesinden herhangi birine ayak basması halinde tutuklanabileceğini söyledi.

Putin yakalama kararıyla ilgili yorum yapmadı

Putin, yakın zamanda yargılanma ihtimali düşük olsa da uluslararası izolasyonunu derinleştiren yakalama emri hakkında kamuoyu önünde yorum yapmadı. Kremlin, Rusya'nın UCM'nin yargı yetkisini tanımaması nedeniyle kararın geçerliliğini geçersiz olarak nitelendirdi.

Pazar günü devlet RIA ajansına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin, Rusya'nın Mariupol'da kalıcı olduğunu iddia etti. Hükümetin patlayan şehir merkezinin yeniden inşasını yıl sonuna kadar bitirmeyi umduğunu söyledi. "İnsanlar geri dönmeye başladı. Yeniden inşanın devam ettiğini gördüklerinde insanlar aktif olarak geri dönmeye başladılar" dedi.

Moskova Mayıs ayında şehri tamamen ele geçirdiğinde, savaş öncesi 450 bin olan nüfustan geriye tahmini olarak yaklaşık 100 bin kişi kalmıştı. Birçoğu yiyecek, su, ısı ya da elektrik olmadan kapana kısılmıştı. Acımasız bombardıman sıra sıra yıkılmış ya da içi boşaltılmış binalar bıraktı.

Putin'in ziyaretine kınama

Mariupol'un sürgündeki kent konseyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Putin'in ziyaretini kınadı: "Uluslararası suçlu Putin işgal altındaki Mariupol'u ziyaret etti. Geceleyin 'şehrin yeniden inşasını' izledi."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, askerlerinin moralini yükseltmek ve strateji konuşmak için savaş alanına bir dizi ziyarette bulunurken, Putin Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" olarak adlandırdığı operasyonu yürütürken büyük ölçüde Kremlin'de kaldı. gazeteoksijen'e göre: Putin'in gezisi aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu hafta Moskova'ya yapmayı planladığı ve Putin'e Batı ile olan mücadelesinde diplomatik bir destek sağlaması beklenen ziyaretin öncesine denk geldi.