  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş için geri sayım! Hazırlık yaptılar

İslami Cihad'dan İsrail uyarısı! Sokak savaşına çekmeye çalışıyor

YSK: Seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik başvuruları reddetti! Ardından açıklamalarda bulundu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!

Çin, ABD'li generalin uzay istasyonu sözlerine tepki gösterdi

Teleferik değil bakımsızlık faciaya davetiye çıkardı

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısına ilişkin gözaltına alınan Evren Barış Yavuz tutuklandı

Kürtaj olsaydılar, pislik temizlenmiş mi olacaktı? Metin Akpınar'ın kızından akla ziyan tehdit

Rusya bir yeri daha ele geçirdi
Dünya Flaş iddia: İngiliz üslerinden savaş uçakları kalktı
Dünya

Flaş iddia: İngiliz üslerinden savaş uçakları kalktı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 01:34:00 -
Flaş iddia: İngiliz üslerinden savaş uçakları kalktı

İran'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bölgesindeki İngiliz egemen üslerinden, Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait bazı savaş ve tanker uçaklarının kalkış yaptığı iddia edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, GKRY'nin Limasol kenti yakınlarında "egemen üs" statüsünde bulunan Akrotiri (Ağrotur) Hava Üssü'nden RAF'a ait savaş ve tanker uçakları kalkış yaptı.

Yerel kaynaklar, GKRY'nin Larnaka kentine yakın bölgede bulunan İngiliz üssü Dikelya'dan da uçak sesleri geldiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili olarak üslerin komutanlığından henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme
İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme

Dünya

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı
İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı

Dünya

İran medyası duyurdu: İsrail’e ilk balistik füze fırlatıldı

İran'dan diplomatik temaslar: ABD’ye gerekli uyarıları yaptık
İran'dan diplomatik temaslar: ABD’ye gerekli uyarıları yaptık

Dünya

İran'dan diplomatik temaslar: ABD’ye gerekli uyarıları yaptık

İran'dan Demir Kubbe hava savunma sistemine saldırı
İran'dan Demir Kubbe hava savunma sistemine saldırı

Dünya

İran'dan Demir Kubbe hava savunma sistemine saldırı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23