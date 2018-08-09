Flaş iddia: CHP bölünüyor! Muharrem İnce ve destekçileri parti değiştiriyor!

CHP’de sonuç alamayan muhaliflerin DSP'ye geçeceği öne sürüldü. Hüsamettin Özkan'ın Beykoz'daki evinde biraraya gelen Muharrem İnce ve CHP'li muhalifler DSP'ye geçme görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

CHP'de delege imzası toplayarak hüsrana uğrayan Muharrem İnce ve destekçileri, Meclis'te grup kurmayı hedeflediği belirtilirken, bu süreci yerel seçimlerden önce tamamlamak istediği öğrenildi.

AKİT GEÇEN AY DUYURMUŞTU

24 Haziran seçimlerinde partisi CHP’den yüzde 8 fazla oy alan Muharrem İnce’nin, istifa etmemekte direnen Kılıçdaroğlu’nun ele geçirdiği partisinden umudunu kestiği, yeni bir oluşum kurma ya da DSP’nin başına geçme niyetinde olduğu ortaya çıktı. Seçimlerde aldığı yüzde 30 oy oranına ilişkin “41 sene sonra 30 barajını aşan bir lider” tanımlaması yapan ve yola devam edeceğini vurgulayan İnce’nin yeni yol haritasının detaylarına Akit ulaşmış ve haberi manşetten duyurmuştu.

İnce’nin yeni projesi DSP’nin başına geçmek