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Spor Flaş iddia! Andre Villas-Boas'ın adı Pendikspor ile anılıyor!
Spor

Flaş iddia! Andre Villas-Boas'ın adı Pendikspor ile anılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 23:08:00 -
Flaş iddia! Andre Villas-Boas'ın adı Pendikspor ile anılıyor!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yerine aday isim olarak Andre Villias-Boas gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'de kötü bir dönemden geçen Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını hızlandırmıştı. İstanbul temsilcisi teknik direktör adayları ile görüşmelerde bulundu.

Son bomba Villias-Boas
Birçok Türk hoca adaylarıyla anlaşma sağlayamayan İstanbul temsilcisinde flaş bir iddia ortaya atıldı, Pendikspor'un dünyaca ünlü teknik direktör Andre Villias-Boas ile temas halinde olduğu iddia edildi.


Andre Villias-Boas kimdir?
Ünlü teknik adam Jose Mourinho tedrisatından gelme olan başarılı hoca kariyerine Porto, İnter ve Chelsea'de scout olarak görev alarak başladı. Daha sonra Porto, Chelsea, Tottenham, Shangai SIPG ve Marsilya'da teknik direktörlük yapan Villias-Boas, Porto'nun başında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2021 yılında Marsilya'da ki görevini bırakan başarılı hoca o tarihten bu yana futbola ara vermişti.

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