Flaş hamle: ABD ordusunu terör listesine alıyor! İran'ın ABD'nin kararına karşılık olarak ABD ordusunu terör listesine alacağı ifade edildi.

İran'ın ABD'nin kararına karşılık olarak ABD ordusunu terör listesine alacağı ifade edildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Heşmatullah Felahatpişe "Eğer Devrim Muhafızları ABD'nin terörist gruplar listesine eklenirse, biz de bu ülkenin ordusunu DAİŞ'in ardından terör listesine koyarız." açıklamasında bulundu. ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütü" olarak ilan etmeye hazırlandığı öne sürülmüştü. Reuters'in üç Washington yetkilisine dayandırdığı habere göre bu kararın çıkması halinde ABD ilk defa başka bir ülkenin silahlı güçlerini terör listesine almış olacak. Kaynak: Mepa News

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