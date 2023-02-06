Flaş gelişme... Hatayspor'da gözler o iki isimde!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da da derin hasar bıraktı. Hatayspor'dan birçok isim göçük altında kaldı. Burak Öksüz, Bertuğ Yıldırım, Kerim Alıcı enkazdan çıkarken, Taner Savut ve Christian Atsu'ya ulaşılabilmiş değil.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem yıkıma yol açtı. Hatayspor'dan iki futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarıldı. Christian Atsu ve Sportif Direktörü Taner Savut ulaşılmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatayspor'dan 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarıldı.

Hatayspor forması giyen Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi. Hatayspor'da teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Christian Atsu, enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri iki ismi arıyor.