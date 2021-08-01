Flaş gelişme! Yangınları terör örgütü PKK üstlendi!
Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanarken, terör örgütü PKK çıkan yangınları üstlendi.
Yangınlara ilişkin sabotaj iddiaları üzerine çalışmalar yürütülürken esinilen son dakika bilgisine göre yangınları, PKK'ya bağlı olan 'Ateşin Çocukları' üstlendi.
Hain terör örgütünün hesaplarından paylaşıldı
Suriye merkezli “Rojava Ağı” isimli PKK’ya ait hesaptan yapılan açıklamada;
“"Ateşin Çocukları İnisiyatifi" grubu, Türkiye'nin turistik bölgelerine yönelik sabotaj saldırılarını üstleniyor: yangın...." denildi.