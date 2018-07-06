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Flaş gelişme! Türk devi satılıyor!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Actera`nın, önemli otomotiv üreticilerine jant tedariği yapan Türk şirketi CMS Group`u satın alacağı belirtildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:31
Flaş gelişme! Türk devi satılıyor!

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye özel sermaye şirketi Actera Group, BMW, Ford ve Volkswagen’in tedarikçilerinden alüminyum jant üreticisi CMS Group’un çoğunluk hissesini satın alıyor.

Kaynaklara göre EBRD ve Actera İzmir merkezli CMS Group’un yüzde 75 ila yüzde 100’ü arasındaki hissesini 400 milyon dolara kadar bir bedelle satın alacak. Kaynaklar işlemde CMS Group’un HSBC Holdings Plc tarafından temsil edildiğini belirtti.

EBRD, HSBC ve CMS konuya ilkişkin yorum yapmadı, Actera ise sorulara yanıt vermedi.

CMS GROUP NE ZAMAN KURULDU?

1980 yılında işadamı Tonguç Ösen tarafından kurulan CMS Group uluslararası 22 otomobil üreticisine jant tedarik ediyor. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre şirketin 2016 hasılatı 390 milyon euro olarak gerçekleşti. Şirket İzmir’deki tesislerinde yıllık 9 milyon adet alüminyum jant üretimi gerçekleştiriyor.

Bloomberg

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 14:31
  1. İzmir
  2. CMS Group
  3. Jant

YORUM YAZ

  • fahrifahri40 dk önce
    Hasılat 390 milyon euro, 400 milyon dolara satılacak? Batmış mı?
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