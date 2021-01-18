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Teknoloji Flaş gelişme! Telegram, İPHONE'dan kaldırılıyor mu?
Teknoloji

Flaş gelişme! Telegram, İPHONE'dan kaldırılıyor mu?

WhatsApp'ın gizlilik kararı sonrası Telegram'a milyonlarca kişi akın etti. Bazı ülkeler söz konusu durumdan etkilenmemesine rağmen Telegram uygulamasına geçmeye başladı. ABD'de Donald Trump yanlıları da Telegram'a geçti. Yaşanan gelişmeler WhatsApp'ı büyük oranda etkiledi. ABD'de bulunan 'Daha Güvenli Web Koalisyonu' tarafından Telegram'a bir dava açıldı. Dava dosyasında, Apple'ın Telegram'ı mağazasından silmesi yönünde bir talepte bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 12:26:00 -
Flaş gelişme! Telegram, İPHONE'dan kaldırılıyor mu?

Eski bir ABD yetkilisi tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen kuruluş 'Daha Güvenli Web Koalisyonu', uygulamanın 'aşırı şiddeti kışkırttığını' iddia ederek, Apple'ın Telegram'ı mağazasından silmesi için dava açtı.

1978-1981 yılları arasında ABD Başkanına danışmanlık yapan, 1994'ten 1998'e kadar da ABD'nin Fas Büyükelçisi olarak görev yapan Marc Ginsberg tarafından organize edilen kuruluş, Apple'ın Telegram'ı hizmet şartlarını ihlal ettiği için sorumlu tutamadığını ileri sürdü.

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesine yapılan şikayette Telegram, anti-Semitlere, beyaz üstünlükçülere ve diğer aşırılık yanlılarına izin vermekle suçlanıyor. Ayrıca, Apple'ın da bu gerçeği görmezden geldiği iddia ediliyor.

Son dönemde WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki değişikler nedeniyle, birçok insan Telegram'a geçti. Suçlamada, gizlilik odaklı mesajlaşma uygulamasının aşırılık yanlısı içerikler için, daha da büyük bir artış alanı haline geleceği iddia ediliyor.

Açılan davada, Apple'ın uygulamayı kaldırmaması durumunda, aşırılıkların sokak şiddetine yol açabileceği öne sürülüyor. Ayrıca Telegram'ın, Biden'ın göreve başlamasından önce aşırı şiddeti koordine etmek için kullanıldığı belirtiliyor.

Yahudi olan Ginsberg, Telegram'daki aşırılıklarla ilgili, temmuz ayında Apple'a bir mektup yazdığını ve uygulamayı çekmesini istediğini, ancak hiçbir yanıt alamadığını belirtiyor.

star.com.tr

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