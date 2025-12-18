  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Flaş gelişme: Şanlıurfa'da 8 bin şişe bozuk içecek imha edildi! 
Aktüel

Flaş gelişme: Şanlıurfa'da 8 bin şişe bozuk içecek imha edildi! 

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Flaş gelişme: Şanlıurfa'da 8 bin şişe bozuk içecek imha edildi! 

Şanlıurfa ili sınırları içerisinde Tutanakla el konulan meşrubatlar, Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürülürken işletme yetkilileri hakkında ifade vermek üzere adliyeye getirilen yetkililere yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da yaşanan son gelişmeye göre Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kadıkendi Mahallesi'ndeki bir işletmenin deposunda yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş bozuk halde bekletilen 8 bin şişe meşrubat ele geçirdi. Şişelerin içindeki şişerek patladığı tespit edildi.

Gıda ürünleri ticareti yapan bir işletmenin deposunda gerçekleştirilen denetimlerde, uzun süre güneş altında beklemesi sonucu etiketlerinin solduğu ve şişelerin şişerek patladığı, son tüketim tarihinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiş 1 buçuk litrelik 8 bin şişe meşrubat içeceği tespit edildi.

Tutanakla el konulan meşrubatlar, imha edilmek üzere şehir çöplüğüne götürülürken, işletme yetkilileri hakkında ise yasal işlem yapıldı. Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak adına yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Rus basını iddia etti: Gedson Fernandes hakkında karar... Dünya onu konuşuyor
Rus basını iddia etti: Gedson Fernandes hakkında karar... Dünya onu konuşuyor

Spor

Rus basını iddia etti: Gedson Fernandes hakkında karar... Dünya onu konuşuyor

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında
GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

Gündem

GAİN Medya’da şok gelişme! Tanınmış sunucu gözaltında

Veyis Ateş kimdir? Habertürk'ün Eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in tam adı nedir? Kariyeri, hakkında ayrıntılar
Veyis Ateş kimdir? Habertürk'ün Eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in tam adı nedir? Kariyeri, hakkında ayrıntılar

Aktüel

Veyis Ateş kimdir? Habertürk'ün Eski Genel Müdürü Veyis Ateş'in tam adı nedir? Kariyeri, hakkında ayrıntılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23