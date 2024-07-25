Flaş gelişme! Otomotiv devi Türkiye pazarına dönüyor: Biz satacağız... Türkiye'de satılacak, kararı verildi

Türkiye'ye yeni bir Çinli otomotiv devi daha gelmeye hazırlanıyor. Auto China 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda konuşan Geely yetkilileri, Türkiye pazarı için araştırmalarını sürdürdüklerini ve satmayı planladıkları modelleri açıkladı..

Çinli otomotiv devi Geely, Auto China 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda Türkiye pazarına yönelik planlarını açıkladı.

Geely yetkilileri, Türkiye pazarına girmek için araştırmalarını sürdürdüklerini ve uygun zamanda, uygun ürünlerle giriş yapmayı hedeflediklerini belirtti.

GEELY'NİN KÜRESEL VARLIĞI VE ORTAKLIKLARI

Volvo, Polestar, Lynk & Co, Zeekr, Proton, Lotus ve London Taxi gibi markaların sahibi olan Geely Auto, ayrıca Mercedes ve Smart gibi Batılı markalarla da ortaklıklar sürdürüyor.

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Şirketin dünya genelinde 5 Ar-Ge merkezi ve 12 üretim tesisi bulunuyor. Geçen yıl 1,68 milyon araç satan Geely, satışlarının yüzde 48'ini yeni enerjili araçlardan (NEV) elde etti. Şanghay, Göteborg, Milano ve Coventry'de tasarım ofislerine sahip olan Geely, Çin dışındaki Malezya ve Mısır gibi ülkelerde de üretim yatırımları yapıyor.

TÜRKİYE PAZARINA DÖNÜŞ PLANLARI

Geely'nin Türkiye pazarına dönüş çalışmaları henüz kesinleşmemiş olsa da, bu sürecin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor.

Şirketin, Türkiye'ye kendi başına mı yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı gireceği henüz netlik kazanmadı. Lynk & Co, Almanya'daki bir Çinli distribütör üzerinden Türkiye'de dağıtım faaliyetlerine hazırlanıyor. Ayrıca, Geely'nin ticari araç markası Farizon, Türkiye'de bir distribütör tarafından temsil edilmeye başlandı.

Geely International'ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme niyetlerini yineledi.

İLK GİRİŞ: SUV MODELLER

Geely, Türkiye'ye girişte ilk etapta kendi ana markasıyla gelmeyi planlıyor. Zeekr ve Polestar gibi markalar şimdilik Türkiye için düşünülmüyor. Şirket, Türkiye pazarına geniş bir SUV ailesiyle giriş yapmayı hedefliyor. İlk etapta turbo destekli küçük benzinli ve hibrit motorlu SUV modelleri ithal edilecek. 1,5 litrelik turbo benzinli motorlar, 163 HP'lik motor gücü sunarken, hibrit modellerde bu güce elektrik motoru desteği eklenecek. Araçlar, Volvo platformları veya SEA gibi yeni enerjili araçlara uygun platformlar üzerinde üretilecek.

ÜRETİM KAPASİTESİ VE TEKNOLOJİ

Geely'nin Hangzhou'daki merkezinde bulunan Changxing üretim tesisleri, BMA platformundaki Emgrand, Cool, Smart 1 ve Smart 3 modellerini üretiyor. Yıllık 300 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikada, 700 robot ve 2.000 işçi çalışıyor. Dakikada 1 otomobil üretiliyor ve fabrika 5G bağlantılı dijital fabrika ve endüstri 4.0 standartlarına uygun şekilde çalışıyor. Sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda, kendi enerjisini güneş enerjisi panelleriyle üretmeyi hedefliyor.Changxing fabrikasında elektrikli sedan E8 ile L7, Mojaro ve Starray isimli C SUV modelleri de test edildi. Geely, Türkiye pazarına öncelikli olarak SUV modelleriyle giriş yapmayı planlıyor. 1,5 litrelik turbo benzinli motorlara sahip modeller ve bunların hibrit varyantları, Türkiye pazarına uygun olacak.

GELECEKTEKİ PLANLAR

Geely, Türkiye pazarına sadece benzinli değil, yeni enerjili araç (NEV) modellerini de getirmeyi planlıyor. Özellikle yeni elektrik düzenlemelerinden etkilenmemek için Malezya veya Mısır'daki üretim tesislerinden elektrikli Geely modelleri Türkiye'ye getirilebilir.