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Medya Flaş gelişme! Duyuruldu: Provokatör Portakal'a Sinan Akçıl'dan tarihi ayar!
Medya

Flaş gelişme! Duyuruldu: Provokatör Portakal'a Sinan Akçıl'dan tarihi ayar!

Yeniakit Publisher
2023-05-08 19:01:00 - 2023-05-08 19:01:32
Flaş gelişme! Duyuruldu: Provokatör Portakal'a Sinan Akçıl'dan tarihi ayar!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde Mersin'de 'Gençlik Buluşması'nda konuşma yapmış ve Serdar Ortaç da etkinlikte sahne almıştı. Ortaç'ın sahne almasını gündeme getiren Fatih Portakal küstah ifadeler kullandı. Bu açıklamalar Sinan Akçıl'ı kızdırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde Mersin'de 'Gençlik Buluşması'nda konuşma yapmış ve Serdar Ortaç da etkinlikte sahne almıştı. Ortaç'ın sahne almasını gündeme getiren Fatih Portakal küstah ifadeler kullandı. Bu açıklamalar Sinan Akçıl'ı kızdırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir etkinlikte sahne alan Serdar Ortaç'tan 'Karabiberim' şarkısını söylemesini istedi. Serdar Ortaç bakanın bu isteğini kırmadı ve 'Bakan Nebati baba için okuyorum' diyerek şarkıyı seslendirdi.

Bakanı Nebati’ye “Seni seviyoruz” diyerek “Karabiberim” şarkısı söyleyen Serdar Ortaç’a Fatih Portakal tepki gösterdi.

Sözcü TV için ekranlara dönen Fatih Portakal şarkıcıyı hedef alarak “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri!" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl ise Ortaç'ı koruyarak "Keşke arkanda Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın gün gelip de öbür tarafa göç ettiğimizde" dedi.
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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Tek nefret ettikleri İslam'a karşı duruşlarıyla kendilerini ilerici zanneden ahmak bir sanatçı kitlesi var, kendilerini sözde sanatçı olarak lanse ettiklerinden azıcık milli değerlere tasaf olan aynı camiadan kişilere tahammülleri yok, ama vığlasalar da cığlasalar da Necip Türk Milletinden yana olan sanatçılar her zaman baş tacı edilecek onlar ise köhne meyhanelerde meze olarak devam edecektir

senden olsa saygıdeğer olur di mi portakalis...

portakal a, kk ya göre kısaca o kin ve nefret kafasına göre onlardansan saygıdeğer sanatçısın yoksa yalakasın. bunlar böyle bağnaz sadece kendilerine dost millete düşman bir ruh hastası tahammülsüz kin ve nefret dolu güruh..
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