Flaş gelişme! Beşiktaş başkan adayı seçime 3 gün kala çekildi Beşiktaş başkan adaylarından İsmail Ünal, aday olduğu başkanlıktan Serdal Adalı'nın lehine çekildiği açıklandı.

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İsmail Ünal adaylıktan çekilme kararı aldı. Siyah-beyazlı camiada Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay, Serdal Adalı ve İsmail Ünal adaylıklarını açıkladı. Seçime kısa bir süre kala Serdal Adalı ile İsmail Ünal arasında yapılan görüşmede sürpriz bir karar çıktı. İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkan adaylığından çekilme kararı aldı. Beşiktaş'ta bu son dakika gelişmesinin ardından İsmail Ünal'ın Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağı belirtildi. (TRT Spor)

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