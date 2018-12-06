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Flaş gelişme! BBP, Ankara ve İzmir'de AK Parti'yi destekleyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile yerel seçimde işbirliği için bir araya gelen BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP'nin Ankara ve İzmir'de aday çıkartmayacağını AK Parti'yi destekleyeceğini söyledi

06 Aralık 2018 Perşembe 12:46
Flaş gelişme! BBP, Ankara ve İzmir'de AK Parti'yi destekleyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçimde işbirliği için BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. BBP Genel Sekreteri Tunç, Özhaseki ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Tunç, ilk görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti ve şöyle konuştu: "Olumlu sıcak bir görüşme yaptık. Detayları çalışılacağız ve son noktayı genel başkanımız ile Cumhurbaşkanı koyacak. İlk görüşme olumlu geçti."

"Ankara ve İzmir'de destekleyeceğiz"

Kayyım atanan belediyelerde BBP'nin aday çıkartmayacağını ifade eden Tunç, "Ankara ve İzmir'de de aday çıkartmayacağız, destekleyeceğiz. Çok olumlu görüşme oldu" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:46
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç
  4. BBP
  5. AK Parti
  6. yerel seçimler
  7. destek açıklaması

YORUM YAZ

  • görkemgörkem1 sa önce
    aday cikarmiyorlarmis.. iyi ki cikarmiyorsunuz yoksa kesin kaybederdik:))
  • şerifşerif1 sa önce
    İyi pazarlama, hayırlı işler.
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