Flaş gelişme! BBP, Ankara ve İzmir'de AK Parti'yi destekleyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yerel seçimde işbirliği için BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. BBP Genel Sekreteri Tunç, Özhaseki ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Tunç, ilk görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti ve şöyle konuştu: "Olumlu sıcak bir görüşme yaptık. Detayları çalışılacağız ve son noktayı genel başkanımız ile Cumhurbaşkanı koyacak. İlk görüşme olumlu geçti."

"Ankara ve İzmir'de destekleyeceğiz"

Kayyım atanan belediyelerde BBP'nin aday çıkartmayacağını ifade eden Tunç, "Ankara ve İzmir'de de aday çıkartmayacağız, destekleyeceğiz. Çok olumlu görüşme oldu" diye konuştu.