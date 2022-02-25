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Dünya Flaş gelişme! Avrupa Konseyi, Rusya’nın üyeliğini askıya aldı
Dünya

Flaş gelişme! Avrupa Konseyi, Rusya’nın üyeliğini askıya aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 19:10:00 - 2022-02-25 19:39:54
Flaş gelişme! Avrupa Konseyi, Rusya’nın üyeliğini askıya aldı

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya alındı.

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesinin, Konseyin tüzüğüne uyumlu şekilde Rusya'nın Komite ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkını askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Rusya adına AİHM'e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedildi.

AİHM tarafından incelenmeye devam edilecek

Açıklamada, Rusya'ya karşı yapılan başvuruların AİHM tarafından incelenmeye devam edileceği aktarıldı.

Temsil hakkının askıya alınmasının geçici bir önlem olduğu ifade edildi.

 

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