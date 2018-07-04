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Flaş! Fotoğraf çektirirken öldü

Dünyanın en önemli şirketlerinden HNA Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Wang Jian, dün Fransa’nın Bonnieux bölgesinde fotoğraf çektirmeye çalışırken 10 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:57
Flaş! Fotoğraf çektirirken öldü

Çin'in en büyük holdinglerinden HNA Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Wang Jian’ın ölümü, dünyayı şaşırttı.

57 yaşındaki Wang Jian’ın dün Fransa’nın Bonnieux bölgesinde fotoğraf çektirmeye çalışırken 10 metrelik yükseklikten düştüğü açıklandı. Ağır yaralanan Jian, bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS KAZA DEDİ

Olay hakkında araştırma yapan Fransa Polisi, olayın kaza gibi göründüğünü duyurdu.

Merkezi Çin olan HNA Grup, havacılık, emlak, finans, turizm, lojistik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. Şirket, Grand China Air'in ve Hilton Worldwide'ın önemli ortaklarından. HNA, geçen sene en büyük 500 şirketin yer aldığı Fortune 500 listesinde 170. sıradaydı.

 

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:57
  1. Kaza

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