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Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!

Malezya'da polis tarafından evine yapılan baskında 273 milyon dolar değerinde nakit ve ziynet eşyası ele geçirilen eski başbakan Necip Rezak gözaltına alındı

03 Temmuz 2018 Salı 12:06
Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!

Malezya'da eski başbakan Necip Rezak yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Partisi 50 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan Necip Rezak geçtiğimiz ay yapılan seçimlerden yenilgiyle ayrılmıştı.

Malezya polisinin Rezak'ın evinde yaptığı aramada 273 milyon dolar değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunmuştu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın yakında yargılanacağını düşündüğünü açıklamıştı.

1MDB YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelerde, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.


Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 12:06
  1. Malezya
  2. Milyon dolar

YORUM YAZ

  • OsmanoğluOsmanoğlu1 sa önce
    Araştırın öyle yazın bu başbakan CIA operasyonu ile götürüldü. ... Fetö benzeri bir baskınla bulunan bir para bu
  • 50 yıl iktida halkmı tutu yoksa başkalarımı50 yıl iktida halkmı tutu yoksa başkalarımı1 sa önce
    birşeyde sonuca gidemiyosankimin işine yaradığına bakınkimin ekonomikolarak canını acıtığınabakınAPTALAR BİRŞEYİ SÜREKLİ İSTER SONUCU HER SEFERİNDE FARKLI BEKLER ACABA KEDİLERİDE AİLESİNE AYNISINIMI İSTİYO
  • MalzyaMalzya1 sa önce
    Darisi bizimkilere insallah
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