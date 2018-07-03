Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!

Malezya'da eski başbakan Necip Rezak yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Partisi 50 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan Necip Rezak geçtiğimiz ay yapılan seçimlerden yenilgiyle ayrılmıştı.

Malezya polisinin Rezak'ın evinde yaptığı aramada 273 milyon dolar değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunmuştu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın yakında yargılanacağını düşündüğünü açıklamıştı.

1MDB YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelerde, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.



Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.