Flaş açıklama! Rusya,İran ve Türkiye, Suriye için bir araya gelecek
Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın verdiği bilgilere göre, Astana sürecinde garantör olan ülkelerin dışişleri bakanlarının 28 Nisan'da bir görüşme planladığı iddia edildi.25 Nisan 2018 Çarşamba 15:36
Sputnik Türkiye'nin haberine göre Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının 28 Nisan'da bir araya gelmesinin planlandığı iddia edildi.
Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak bir Rus ajansına demecinde, "Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye konulu yeni görüşmesinin cumartesi Moskova'da gerçekleşmesi planlanıyor" dedi.
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Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu yönde resmi bir açıklama yapılmış değil.
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