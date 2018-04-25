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Flaş açıklama! Rusya,İran ve Türkiye, Suriye için bir araya gelecek

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın verdiği bilgilere göre, Astana sürecinde garantör olan ülkelerin dışişleri bakanlarının 28 Nisan'da bir görüşme planladığı iddia edildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:36
Flaş açıklama! Rusya,İran ve Türkiye, Suriye için bir araya gelecek

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının 28 Nisan'da bir araya gelmesinin planlandığı iddia edildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak bir Rus ajansına demecinde, "Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye konulu yeni görüşmesinin cumartesi Moskova'da gerçekleşmesi planlanıyor" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu yönde resmi bir açıklama yapılmış değil.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:36
  1. Astana
  2. garantör ülkeler
  3. suriye meselesi

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