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Gündem Flaş açıklama! Mehmet Tahmazoğlu duyurdu: Tepki gösterdi, uçak gemisi gönderme talebi yanlış
Gündem

Flaş açıklama! Mehmet Tahmazoğlu duyurdu: Tepki gösterdi, uçak gemisi gönderme talebi yanlış

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'dan sosyal medya hesabından bir Twitter paylaşımı yaptı. O paylaşımda ABD’nin deprem yardımı bahanesiyle uçak gemisi gönderme talebine tepki göstererek; “Silah gücüyle desteğe gelinmez. Amerika'dan gelecek hiçbir yardıma ihtiyacımız yoktur!” dedi. İşte o açıklamaları...

Yeniakit Publisher
2023-02-11 23:09:00 - 2023-02-11 23:24:22
Flaş açıklama! Mehmet Tahmazoğlu duyurdu: Tepki gösterdi, uçak gemisi gönderme talebi yanlış

ABD tarafından depremlerde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek için uçak gemisinin Türkiye’ye gönderilmesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından ve güvenlik endişeleri açısından tartışma konusu oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Gazetesi’nin Twitter paylaşımını etiketledi ve tepki gösterdi.

Bir donanma gemisi, afetzede bir bölgeye neden yollanır!!!

Üstelik donanmanın en büyük gemilerinden George HW Bush!!!

Hangi millet yardım için savaş gemisi ya da uçağı göndermiş ki Amerika böyle bir işe kalkışmış!

Amerika'dan gelecek hiçbir yardıma ihtiyacımız yoktur!

 

 

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