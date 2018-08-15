FKÖ'den dikkat çeken İsrail açıklaması: Artık vakti gelmiştir

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, yine FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi’nin 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, “Filistin devletini tanıyana kadar İsrail’i tanımayı askıya almanın vakti gelmiştir.” dedi.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Zanun, Filistin Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde başlayan 29. dönem toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD yönetimi de Filistin halkına ve yönetimine baskı ve şantaj yapan işgalci İsrail ile eşit konuma gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ TANIMAYI ASKIYA ALMANIN VAKTİ GELMİŞTİR"



Zanun, Filistin Merkez ile Filistin Ulusal konseylerinde, İsrail’in Filistin halkına yönelik işgal politikalarına karşı mücadele konusunda daha önce alınan kararların uygulanmasının önemine vurgu yaparak, “Filistin devletini tanıyana kadar İsrail’i tanımayı askıya almanın vakti gelmiştir.” diye konuştu.



Ayrıca Filistin iç bölünmüşlüğüne dikkati çeken Zanun, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde kontrolü elinde tutan Hamas hareketine bölünmüşlüğü bitirerek, Filistin Hükümeti’nin Gazze’de görevi devralması için yol vermesi çağrısında bulundu.



Zanun, Hamas’a yeni bir ulusal konsey kurma çalışmalarına katılma davetinde de bulunarak, Filistin Merkez Konseyinin 29. dönem toplantısında önemli konuların ele alınacağını aktardı.



FİLİSTİN ULUSAL KONSEYİ 23.DÖNEM TOPLANTISI



Daha önce Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 4 Mayıs 2018’de başlayan ve 4 gün süren Filistin Ulusal Konseyi'nin 23. Dönem Toplantısı'nda, Mahmud Abbas yeniden Filistin Devlet Başkanı seçilmişti. Toplantıda ayrıca (FKÖ) Yönetim Kurulu ve Merkez Komitesi üyeleri de seçilmişti.



Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü güçlendireceği gerekçesiyle toplantıyı boykot etmişti.



Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen 'geçiş dönemi' ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır." ifadesine yer verilmişti.



Açıklamada, FKÖ Yönetim Kurulunun, "1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar" İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirildiği belirtilmişti.



OSLO, KAHİRE VE WASHİNGTON ANLAŞMALARI



İsrail ile FKÖ arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması ile FKÖ İsrail'in mevcudiyetini, İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak tanımıştı. Anlaşmada, 5 yılı geçmeyecek bir süreyle "Geçici Filistin Yönetimi"nin kurulmasına karar verilmişti.



Filistin ile İsrail taraflarının 1994'te Mısır'ın başkenti Kahire'de imzaladığı anlaşmayla geçiş dönemi resmen başlamıştı.



1995'te ise Washington'da Gazze Şeridi ve Batı Şeria konusunda İsrail-Filistin Geçici Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, söz konusu bölgelerde sivil İsrail idaresinin feshi ve askeri hükümetinin geri çekilmesi ve yetkinin Filistin Geçici Özerk Yönetimine devrini öngörüyordu.