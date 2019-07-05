FKB Genel Kurulu İstanbul’da yapılıyor Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 7. Olağan Genel Kurulu, bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) 7. Olağan Genel Kurulu, bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açılış konuşması ile başlayacak olan Genel Kurul’a Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, FKB Başkanı Adem Duman, bürokratlar ile FTB yönetimi ve FKB’ye üye şirketlerin yöneticileri de hazır bulunacak. Genel Kurul’da Türkiye ekonomisi ile bankacılık dışı finans sektörüne ilişkin gündem ele alınacak.

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