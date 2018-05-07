Fizy heyecana ortak oldu

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması, genç müzisyenlerden büyük ilgi gördü. 49 farklı ilden, 557 okulun katıldığı yarışmada 2 bin 911 liseli genç performans sergiledi.

Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu fizy tarafından desteklenen organizasyon, aynı zamanda fizy uygulamasından canlı yayınlanarak tüm Türkiye’ye ulaştırıldı.

Yaklaşık 292 bin kişi fizy’den oy kullandı.

Elemeler sonrası sahne performanslarını dijital platformu üzerinden paylaşan fizy, toplam 5,7 milyon görüntüleme sayısına ulaşarak önemli bir başarıyı elde etti.