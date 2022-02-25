Fizik hocası değil mi! Muharrem İnce de iki laf etsin yahu

Engin Ardıç, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte televizyonlara çıkartılan birtakım "hocalara" da gün doğduğunu belirtti. Savaşla ilgili her kafadan bir ses çıktığını, bilenin de bilmeyenin de konuştuğunu aktaran Ardıç, "Gözlerimiz, askeri lisede fizik hocalığından emekli olup da kendine 'uluslararası jeostrateji uzmanı' payesini verenleri arıyor" dedi ve "Fizik hocası dedim de aklıma geldi, Muharrem sen de iki laf et yahu" ifadelerini kullanarak Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"1974 yazında önümüze liseden kalma Faik Sabri Bey atlasını açmış, "bit kadar" Kıbrıs haritası üzerinde harekâtı izlemeye çalışıyorduk...

Yıllar sonra Falkland savaşında da öyle yaptık, gazetelerin yayınladığı kadar ve yayınladığı büyüklükte bir adalar haritası kesip duvara astık...

Hele o önceleri yılan, sonraları köpekbalığı suretinde gösterilen Saddam Hüseyin... Anında çeviri yapan gayrımüslim bayanın sesi bugün bile kulaklarımızda: "İzrail devletii, misille yapazak mii?"

Şimdi de Rusya-Ukrayna savaşını televizyondan izliyoruz.

Henüz doğalgazı kesilmemiş sıcak evlerimizde...

Gene her kafadan bir ses çıkıyor.

Bilen bilmeyen ahkâm kesiyor.

Böyle özel günlerde ortaya birtakım esnaf dökülür...

Depremde depremci esnafı, pandemide pandemici esnafı, savaşta savaşçı esnafı...

Medyaya gün doğdu.

Arka arkaya birtakım "hocaları" çıkarırlar... Hocam şunu soracağım, hocam bunu soracağım...

Hocalar da aslında "hoca sevmeyi seven" dolandırıcılara hedef vermektedirler.

Yıllarca ilgi susuzluğu çekmişlerdir.

Nihayet kıymetleri anlaşılmıştır!

Hocam toparlayın... Bitiriyorum efendim... Hocam uzatmayın...

Sözümü kesmeyin efendim...

Körfez savaşında bazı emekli paşaları çıkarıyorlardı, onlar da belli bir gazetede okudukları üzerinden fikir beyan ediyorlardı.

Hani Kılıçdaroğlu'nun gene aynı gazetede okudukları üzerinden politika üretmesi gibi.

Mezopotamya'nın "bataklık" olduğunu ve Amerikan ordusunun orada ilerleyemeyeceğini söyleyen de çıkmıştı.

Hatırlayan hatırlayacaktır, Bülent Arınç "İyi ki bunlarla savaşa girmemişiz" diyordu...

***

Çok şükür bu sefer Türkiye'nin başında bir Enver Paşa yoktur.

***

İstanbul'da hava kirliliği, geçen gün şehrin üzerine çöken sisle birlikte yeniden hatırlandı.

Burada da "hava maydanozları" var tabii.

Yahu bir kişi de "trafikte yeni düzenleme" demesin.

Bir kişi de "insanları toplu taşımacılığa yöneltmek gerekir" demesin.

O kadarını ben de söylerim, bizim kapıcı da söyler.

Raylı sistem istemek, sonra da raylı sistem kurana ve geliştirene hakaret etmek bizim muhalif ve çokbilmiş aydınlarımıza özgüdür.

Motorlu taşıtları eleştirmek, sonra da elektrikli araç geliştireni küçümsemek de öyle.

***

Gözlerimiz, askeri lisede fizik hocalığından emekli olup da kendine "uluslararası jeostrateji uzmanı" payesini verenleri arıyor!

Kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar...

Fizik hocası dedim de aklıma geldi, Muharrem sen de iki laf et yahu."