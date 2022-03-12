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Yaşam Fizik bilmek hayatınızı kurtarabilir! İşte videolu muhteşem örnek
Yaşam

Fizik bilmek hayatınızı kurtarabilir! İşte videolu muhteşem örnek

Bir fizik kulübünün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, fizik kurallarının yaşamımızdaki etkisine muhteşem bir örnekle dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 22:04:00 - 2022-03-12 22:09:17

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada bir fizik kulübünün hesabından paylaşılan videoda, fizik kurallarının hayatımız üzerindeki etkisi anlatıldı.

'Çembersel hareket' yöntemini izleyen çocuk başardı!

Videodaki iki çocuk, daire şeklindeki bir çukurdan yukarı çıkmaya çalıştı.

Çocuklardan birisi yukarıya dik olarak çıkmak isterken, ilk hamlesinde başarısız olarak geri çukura indi.

Fizik kulübünün "çembersel hareket" kuralı olarak belirttiği yöntemi uygulayan diğer çocuk ise dairesel hareketlerle her turunda bir adım yukarı çıktı. Bu kuralı uygulayan çocuk, çukurdan yukarı çıkmayı başardı.

Sosyal medyada yayınlanan video paylaşım rekorları kırarken, Twitter kullanıcıları ise görüntünün hangi fizik kuralı ile ilgili olduğunu tartıştı.

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