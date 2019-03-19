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Fizibilite desteği ve teknik destek programı başvuruları başladı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programları başvuruları başladı.

19 Mart 2019 Salı 13:08
Fizibilite desteği ve teknik destek programı başvuruları başladı

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2019 Yılı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programları başvuruları başladı.


Destek programlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak 2019 Yılı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programları başvuruları almaya başladıklarını söyledi.


Programlar hakkında bilgiler veren Yoğunlu, “TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasını hedefliyoruz.Ajans olarak destekleyeceğimiz projelerle TRB1 Bölgesinde büyük ölçekli yatırımlara öncülük edecek projelerin fizibilite raporlarını ve teknik raporlarını hazırlayarak yatırım sürecinin daha hızlı hayata geçirilmesinde öncülük yapacağız” dedi.


Yeni yapılacak yatırımlarla bölgenin sosyo ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaklarını dile getiren Yoğunlu, “Teknik Destek Programı kapsamında ise Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesini kurum olarak hedefliyoruz. Gerek uygulanacak eğitimler, gerekse de hayata geçirilecek danışmanlık hizmetleri ile programımıza başvuran bölgemiz kamu kurumları, mahalli idareleri, üniversiteleri ve diğer kurumlarında nitelikli insan kaynağının oluşturulması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, iş güvenliğinin artırılması, kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve yönetim süreçlerinin profesyonelleştirilmesi gibi alanlarda kurumlarımızın ihtiyaçları karşılandı. Teknik destek programımız sene boyunca başvuruya açık olup, tüm herkesin kendi faaliyet alanlarına ilişkin proje başvurularını yapabileceği bir program türüdür” ifadelerine yer verdi.


Her iki programın Türkiye’ye ve TRB1 Bölgesine hayırlı olması temennisinde bulunan Yoğunlu, “Toplam bir milyon 500 bin TL bütçe tahsis edilen 2019 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan her bir projeye en az 20 bin en çok 150 bin TL tutarında hibe desteği sağlanabilecektir. Toplam 600 bin TL bütçe tahsis edilen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında ise başarılı bulunan her bir projeye en fazla 25 bin TL tutarında eğitim veya danışmanlık faaliyeti desteği sağlanabilecektir” diye konuştu.


Yoğunlu, her iki programa da başvuruda bulunmak isteyenlerin detaylı bilgiye ve başvuru rehberlerine www.fka.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:08
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