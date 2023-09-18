Fiyatları tutabilene aşk olsun! Gel de yer tut!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Ciro endeksi, Temmuz 2023 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 93,4 oranında artarak 2044 puana yükseldi.

Enflasyonun üzerinde artış!

Temmuz 2023 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 47,83 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. Metrekare verimlilik endeksi, Haziran 2023 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 2,8 oranında artış göstererek 2044 puana yükseldi.

Kiralanabilir metrekareler ne durumda?

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Temmuz ayında Türkiye genelinde 7.794 TL iken İstanbul’da 9.737 TL, Anadolu’da 6.498 TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 134,2 ile teknoloji kategorisinde görüldü. Yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 94,1, hipermarket kategorisinde yüzde 82,1, giyim kategorisinde yüzde 77,7 ve ayakkabı kategorisinde yüzde 74,6’lik bir artış yaşandığı görüldü.

Temmuz 2023 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinin yüzde 9,2’lik bir artış ile 95 puana yükseldiği dikkati çekti.

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