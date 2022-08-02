Fiyatları belli olmuştu! Alım tarihi açıklandı

Buna göre alan bazlı ödeme, mazot ve gübre destekleriyle birlikte kilo başına 54 lira fiyat belirlendi. Bu kapsamda fiyat detaylarını paylaşan Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) yapılan açıklama kapsamında, TMO 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite fırdık için 53 lira, levant kalite fındık için 52 lira ve sivri kalite fındık için 51 lira olarak duyuruldu. Açıklamada, “Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir” denildi.

Bu kapsamda TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirirken, açıklamada “Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır” uyarısı yapıldı.