Fiyatlar cep yakıyor! Pazaryeri boş kaldı

Son dönemlerde meyve ve sebze fiyatlarının hızla yükselmesi satıcı ve vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Yüksek fiyattan aldıkları ürünleri kar payı koyarak satan pazarcılar, durumun kendileri ile ilgili olmadığını belirtirken vatandaşlar da geldikleri pazarlardan elleri boş dönmeye başladı.

Esnaf satış yapamamaktan, vatandaşlar ise can yakan fiyatlardan şikayetçi.

Semt pazarının kapalı olduğu dönemde fiyatı 60 kuruşa kadar düşen salatalık, tezgahta kilosu 4-5 lira arasında alıcı buldu. Salatalığı yüksek fiyatlarıyla biber ve kabak takip etti.

"Günlük 50-60 kilo kavunu çöpe atıyorum"

Pazarda fiyatların çok yüksek olduğundan dert yanan esnaf Nezir Ayten, bu nedenle halkın pazara gelmediğini söyledi.

Ayten, "Pazarda müşteri yok, fiyatların yüksek olmasından dolayı kimse yanaşamıyor. Akşama kadar bir çay parası ancak topluyoruz. Mazot, gübre fiyatları çok yüksek. Bugün bir torba gübrenin fiyatı 320 TL olmuş. Millet ne yapsın? Müşteriler fiyatların yüksek olmasına tepki gösterip arkasına bakmadan geri dönüyor. Malımı satamayınca günlük 50-60 kilo kavun çöpe atıyorum." dedi.

"Geçen seneye oranla meyve ve sebze fiyatları çok yüksek"

Geçen seneye oranla meyve ve sebze fiyatlarının çok yükseldiğini dile getiren vatandaşlardan Medeni Kaylı, "İlkbaharda salatalığın kilosu 2 TL’ydi, şimdi 5 TL olmuş. Domates geçen sene 1 TL’ydi şimdi ise 2,5, 3 TL’ye kadar çıkmış, alitesine göre değişiyor. Meyve fiyatları ise çok pahalı; şeftalinin, limonun kilosu 15 TL’ye kadar çıkıyor. Pahalı olduğu için meyve alamadım, domates tek alabiliyorum." şeklinde konuştu.

Pahalılığın nedeni kuraklık

Siirt’te fiyatların yüksek olmasını kuraklığa ve barajlardan dolayı yolların çok uzak olmasına bağlayan Hasan Güneş, "Halde geçen sene taze fasulye 3-4 TL'ydi şimdi ise 10 TL'dir. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Salatalığı 4 TL'ye aldım, 4 TL'ye de satıyorum ama yine satılmıyor. Kabak 5 TL, patlıcan 2 TL, biber 5 TL… Kurutma sezonu da başladı. Kurutmalıklar Siirt’ten de başka memleketlere gönderildiği için yetmiyor ve fiyatlar yükseliyor." ifadelerini kullandı.

"Biz satamıyoruz, müşteri de pahalı olduğu için alamıyor"

Halkta para olmadığını ve sebze ve meyve fiyatlarının da ateş pahası olduğunu dile getiren pazarcı Adnan Arslan, bu nedenle kimsenin alışveriş yapamadığını söyledi.

Arslan, "Bu sene kuraklık olduğu için köylülerin ürünleri tarlada yandı, yerli ürün kalmadı ve ürünler de dışardan geldiği için her şey pahalı, bu yazın ortasında salatalığın kilosu 5 TL olmuş. Mallarımız çürüdüğü için çöpe atıyoruz. Pazarda esnaftan başka kimse yok, oturmuş oyun oynuyorlar. Meyve fiyatları da çok yüksek; 10 TL’den aşağı meyve yok. Komisyoncu, pazarcı, müşteri şikayetçi. Bizler satamıyoruz, müşteri pahalı olduğu için alamıyor. Komisyoncu malını satamadığı için çöpe attığını söylüyor. Çiftçi ürününü ucuza sattığını söylüyor. Yani herkes şikâyetçi." şeklinde konuştu.

Sebze fiyatlarının aslında çok da yüksek olmadığını savunan pazarcı Kamuran Koç, "5 kilo domatesi 10 TL’ye satıyoruz pahalı olmasa gerek. Biber ve patlıcanın fiyatı o kadar yüksek değil. Sadece biraz meyve fiyatları yüksek. Siirt’te halkın çoğu işsiz olduğu için biz de iş yapamıyoruz ve piyasa bu nedenle bu kadar durgun." diye konuştu.





