Fiyatıyla cep yakan çam fıstığının sağlığa olan faydaları sizi şaşkına çevirecek

Çam fıstığı, kozalakların içerisinde yer alan tohumlardır. Kozalakların zamanında toplanıp, kırılmasıyla elde edilen bu atıştırmalık sofralarımıza gelene kadar birçok zorlu süreçten geçer. Toplaması, ayıklaması bu kadar güç olan çam fıstığı fiyatıyla ise cep yakıyor. 1 kilo çam fıstığı 350 liranın üzerinde satılıyor. Hanımlar fiyatı nedeniyle sarmada, pilavda, helvada, aşurede çam fıstığını son derece ölçülü kullanmaya özen gösterir. Fiyatının yanı sıra çam fıstığı yüksek kalorisi nedeniyle her zaman ölçülü tüketilmek zorundadır. 100 gram çam fıstığı 576 kaloridir. Peki, fiyatıyla dikkat çeken bu kuruyemişin sağlığa olan yararları nelerdir?

Yıllara meydan okumanıza yardım eder

Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli ve ölçülü çam fıstığı tüketen kişilerin daha yavaş yaşlandığını ortaya koymuştur.

Anti-kanser ürünü

Çam fıstığı magnezyum yönünden çok güçlü bir üründün. Yapılan bilimsel çalışmalar magnezyum ağırlıklı beslenenlerin kansere yakalanma riskinin bir hayli az olduğunu ortaya koymuştur.

Keskin gözlerin sebebi

Çam fıstığı lutein ve zeaksantin yönünden zengindir. Söz konusu antioksidan içeren bitki pigmentleri ölçülü tüketildiğinde göz sağlığını korur.

Bağırsak dostu

Çam fıstığı lif yönünden de zengindir. Yüksek kalorisi nedeniyle diyet programlarında korkulan bir gıda olsa da çam fıstığı birkaç adet tüketildiğinde hem tokluk hissi verir hem de bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur.

Kemik sağlığı için önemli

Güçlü kemiklere sahip olmak için gerekli olan K vitamini çam fıstığının içerisinde bolca vardır. Bu nedenle çam fıstığı özellikle çocuklara ve yaşlılara önerilir.

Kalp hastalıkları riskini azaltıyor

Kalp hastalıkları yanlış beslenme alışkanlığının bir getirisi olarak ülkemizce çokça görülür. Doymamış yağlar, vitamin ve minareller bakımından zengin olan çam fıstığı ölçülü ve düzenli tüketildiğinde kalp-damar hastalıklarının görülme ihtimalini bir hayli azaltıyor.

Kan şekerini dengeliyor

Yapılan araştırmalar günde birkaç adet çam fıstığının kan şekerini düzenlediğini ortaya koymuştur.

Sağlıklı beynin anahtarı

100 gram çam fıstığı 5.5 mg demir içerir. Demir bedenimiz için son derece faydalıdır. Demir kandaki oksijen seviyesiyle doğrudan ilgilidir. Beyin yeteri kadar oksijen alamazsa bir takım bilişsel hastalıklar ortaya çıkar. İşte çam fıstığı bu nedenle beyin sağlığı için son derece kıymetlidir.

Regl stresini hafifletir

Regl öncesi yaşanan gergin ve stresli duruma son vermek için birkaç adet çam fıstığı yemeniz işinizi kolaylaştıracaktır.