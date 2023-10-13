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Spor Fiyatı cep yakıyor! Galatasaray'ın yeni forması çıktı
Spor

Fiyatı cep yakıyor! Galatasaray'ın yeni forması çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-13 12:00:00 -
Fiyatı cep yakıyor! Galatasaray'ın yeni forması çıktı

Galatasaray Futbol Takımı’nın 1923’te giydiği forma, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak yenilenerek taraftarın beğenisine sunuldu.

Galatasaray, yeni sezon 3. alternatif formasını görücüye çıkardı. Sarı-kırmızılı futbol takımının 1923’te giydiği forma, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yenilendi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladığı forma 2 bin 599 TL'den satışa çıktı.

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