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Ekonomi Fiyat bozguncuları tepetaklak olacak! Fahiş fiyata dur diyecek ‘yasa’ teklifi geliyor
Ekonomi

Fiyat bozguncuları tepetaklak olacak! Fahiş fiyata dur diyecek ‘yasa’ teklifi geliyor

Yeniakit Publisher
2024-04-21 09:53:00 -
Fiyat bozguncuları tepetaklak olacak! Fahiş fiyata dur diyecek ‘yasa’ teklifi geliyor

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulamalarını denetleyerek açık alanları belirlemek için çalışmalara başladı. Bu çerçevede, fahiş fiyat uygulamalarına karşı caydırıcı önlemler almayı amaçlayan yeni kural ve yaptırımlar üzerinde çalışmalar hız kazandı. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatlara karşı daha etkili mücadele için yeni yasa teklifini önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmayı planlıyor.

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatlarla mücadelesine alınacak tedbirleri artıran bir yasa ile devam edecek.

Bakanlığın hazırladığı yasa teklifinin içinde fahiş fiyat uygulayanlara kapatma cezası da getirilecek.

Fiyat farklarını önlemesi amaçlanan teklifteki maddeler fahiş fiyat açısından caydırıcı tedbirler içeriyor.

Bakanlığın hazırladığı yasa teklifi bu hafta Meclis'e gelecek ve tartışmaya açılacak.

Cezalar artırılıyor

Koronavirüs salgını sırasında kendisini daha çok hissettiren ve vatandaşın alım gücünü düşüren fırsatçılara verilecek cezalar artırılıyor.
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AK Parti Grubu ve Ticaret Bakanlığı'nın tasarladığı yeni yasa teklifi kapatma cezası ile birlikte pek çok tedbiri içeriyor.

Teklifin yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülüyor.

Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak

Daha önce deprem bölgesinde özellikle inşaat işlerinde kullanılan malzemelerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için yasadaki cezaların 10 kat artırılarak uygulanmasına yönelik yasa çıkarılmıştı. Bu kapsamda fahiş fiyat belirleyenlerin yaklaşık 3,5 milyon liraya kadar ceza ödenmesi öngörülmüştü. Yeni yapılacak düzenleme ile Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak.

Eski uygulanan cezaların miktarı artırılacak

Şu anda fahiş fiyat için en fazla 300-350 bin lira idari para cezası verilebiliyor. Yetkililer bu rakamın çok düşük kaldığını ve bu cezayı göze alıp, yasanın sürekli ihlal edildiğini gördüklerini belirtiyor. Yapılacak düzenleme ile bu cezalar caydırıcı hale getirilecek.

Denetimler artırılacak

-Cezanın alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek.

-Ürünün çıkış fiyatı ile marketlerde satış fiyatları arasındaki makas denetlenecek.

-Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca daha yüksek cezalar kesilecek.

-Daha caydırıcı bir ceza sistemi kurulacak.

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