  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fiyat artışları (4)
Ekonomi

Fiyat artışları (4)

Ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 13,39 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olurken, en düşük artış yüzde 9,25 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:40:12 -
Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,39 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 1,25 ile "Kayseri, Sivas, Yozgat"da oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,57 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,39 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 12,72 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" ve yüzde 12,68 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 9,25 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey

Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde)

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde)

TR Türkiye-Turkey

0,86

11,77

TR10 (İstanbul)

0,94

12,01

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

0,21

10,77

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

0,59

12,68

TR31 (İzmir)

0,69

11,74

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

0,92

10,96

TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)

0,86

11,82

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

0,62

12,12

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

0,99

12,72

TR51 (Ankara)

0,65

11,02

TR52 (Konya, Karaman)

1,05

11,43

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

1,00

12,12

TR62 (Adana, Mersin)

1,22

11,57

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

1,13

12,16

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

0,24

10,92

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

1,25

12,04

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

0,68

11,60

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

0,62

9,54

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

0,58

12,60

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

0,95

12,08

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

0,59

12,16

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

0,37

9,25

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

0,40

10,69

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

0,50

11,29

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

0,76

12,58

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

1,07

13,39

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

0,41

11,77


(Bitti)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Suudi Arabistan BAE-İsrail uçuşlarında hava sahasını açtı
Dünya

Suudi Arabistan BAE-İsrail uçuşlarında hava sahasını açtı

Suudi Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılacak uçuşlarda hava sahasının kullanılmasına izin verdiğini duyurd..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı